«Записали новую песню»: Волочкова, позируя в микрошортиках, запечатлелась с Разумовским

На днях Анастасия Волочкова попала в неприятную ситуацию, в результате которой обратилась в правоохранительные органы и суд. Экс-балерина и ее адвокат готовят иск на 20 миллионов рублей к тому, кто запечатлел ее на собственном участке. В тот момент знаменитая блондинка решила справить нужду под елочкой. А пока в органах проводят проверки, Анастасия зря времени не теряет. Она решила записать очередную песню. Об этом рассказала в своем Instagram.

«Записали новую песню с Валерием Разумовским», — написала Волочкова.

На снимке Анастасия позировала в микрошортиках на собственной кухне у микрофона.

«Классно! Вот и правильно! Ждем!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Волочкова отдыхала в Греции, где намекнула о новых отношениях. С предыдущим мужчиной по имени Олег она рассталась в мае этого года.

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