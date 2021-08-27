«Что же вы мне все в трусы-то лезете?»: Волочкова обратилась в полицию

На днях в Сети опубликовали провокационный снимок. На кадре была запечатлена Анастасия Волочкова, справляющая нужду в собственном дворе. Фото сделала одна из соседок экс-балерины и передала в чат жителей загородного поселка. Женщина захотела придать этому огласку, так как волнуется за своего несовершеннолетнего сына. Волочкову это возмутило.

«Я никогда не буду, глядя на свое фото, отрицать: «Нет, это не я!». Да, попа действительно моя, я писала под елочкой на своем участке и не вижу в этом ничего криминального. Я оголилась на своем участке — имею право! Проблема в другом: просто кому-то в детстве не объяснили, что подглядывать некрасиво. Что ж вы мне все в трусы-то лезете? Я понимаю, что моя попа красивее лиц некоторых злопыхателей, но давайте все-таки соблюдать границы. Я купила загородной дом с участком, и здесь я сама себе хозяйка. За своим забором я могу присесть под любым кустом, и представляете, ничего мне за это не будет!», — сказала Волочкова «Комсомольской правде».

Добавим, что Волочкова и ее адвокат Алексей Алешкин уже обратились в полицию и готовят иск в суд на 20 миллионов рублей.

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