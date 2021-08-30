«До чего уже дошла»: Волочкова запустила флешмоб, который вызвал насмешки и гнев пользователей

На днях Анастасия Волочкова вновь попала в скандал. Все дело в том, что экс-балерина захотела справить нужду в своем дворе, под елкой. В этот момент ее запечатлела одна из соседок. Сделанное фото было отправлено в чат жителей элитного поселка. Волочкова не отрицала, что на изображении она, но решила отстаивать права и написала заявление в полицию. Кроме того, Анастасия хочет взыскать с автора фотографии 20 миллионов рублей.

Пока в органах проводят экспертизу фотографии, Анастасия решила запустить флешмоб, о чем сообщила в своем Instagram.

«Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб «писаю под елочку». Снимайте сторис, отмечайте меня, ставьте хэштег и радуйтесь жизни!», — написала Волочкова.

Эта идея понравилась не всем.

«И смех, и слезы! До чего уже дошла! Как так можно?», — писали пользователи Сети.

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