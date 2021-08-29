«Ждем процессуальных действий»: Волочкова будет требовать с автора скандального снимка 20 миллионов рублей

Анастасия Волочкова вновь в центре внимания. Вероятно, экс-балерина даже и не думала, что, присев справить нужду в собственном дворе, окажется втянутой в скандал. Дело в том, что в этот момент популярную блондинку запечатлели на фото соседи, а снимком поделились в одном из чатов. Анастасия не отрицает, что в кадре она, но недоумевает, зачем это было сделано, поэтому наказать обидчиков хочет по всей строгости. По словам ее адвоката, Андрея Алешкина, они уже подали заявление в полицию и ждут экспертизу.

«Надеюсь, следствие разберется во всех деталях и найдет виновных. Заявление в полицию, в котором просим признать Анастасию потерпевшей и возбудить уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», мы уже подали. Теперь ждем начала процессуальных действий: осмотра места происшествия, опроса свидетелей и лиц, которые могут являться авторами скандального снимка. В своем заявлении мы указали, кто именно из соседей имел возможность сделать фотографию. По итогам всех этих мероприятий будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — цитирует «Комсомольская правда» Алешкина.

Добавим, что параллельно защитник и экс-балерина готовят иск в суд. Они хотят взыскать с виновника 20 миллионов рублей.

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