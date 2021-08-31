«Стояли на балконе»: Ляйсан Утяшеву в асимметричном платье и Павла Волю подловили в объятиях

Ляйсан Утяшева и Павел Воля уже восемь лет счастливы в браке. Артисты воспитывают двоих детей: шестилетнюю Софию и восьмилетнего Роберта.

Однажды гимнастка призналась, что в их семье есть традиция, вечером после восьми они всей семьей отключают свои мобильные телефоны и вообще не заглядывают в них до самого утра. Это позволяет им сблизиться с детьми и поговорить о том, как прошел день.

Между Павлом и Ляйсан тоже абсолютная идиллия, которую чета с удовольствием транслирует миру. Воля частенько признается своей жене в любви прямо со сцены или экрана телевизора, а его жена с удовольствием принимает эти слова и чувства. В отпуске звезды тоже стараются быть вместе, не пытаясь отдохнуть друг от друга. Один из таких курортных моментов Павел Воля показал в личном блоге. На обнародованном фото он нежно обнимает жену, облаченную в джинсовое асимметричное платье.

«Стояли на балконе. Нас фотографировали. Лето, не уходи!» — подписал юморист кадр.

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