К школе готова: Ляйсан Утяшева поймала шестилетнюю дочку от Павла Воли за чтением

Чужие дети растут невероятно быстро. И вот уже младшая наследница Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, шестилетняя дочь София, достигла школьного возраста. Сейчас семейство в полном составе отдыхает в Испании и не торопится завершать летние каникулах, а тем временем дочурка демонстрирует навыки первоклассницы.

Ляйсан в своем микроблоге запечатлела маленькую Софию с книжкой в руках. Девочка уверенно читает по слогам, радуя маму с папой. Малышке весной исполнилось шесть лет, и вряд ли мама с папой захотят так рано отдавать ее в первый класс, но, судя по всему, София уже к школе готова.

Старшему сыну Ляйсан и Павла Роберту, к слову, 8 лет, мальчик уже заметно подрос. Но звездные родители по-прежнему скрывают лица детей от посторонних взглядов.

Смотрите также