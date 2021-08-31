Учебный год начнется с нового сезона шоу «Двое на миллион»

1 сентября вместе со стартом учебного года на ТНТ вернется интеллектуальное шоу «Двое на миллион». Ведущий Павел Воля начинает новый сезон передачи, в которой звезды шоу-бизнеса пытаются заработать деньги благодаря своему IQ.

Напомним, игра в «Двое на миллион» — это не просто вопросы и ответы, здесь гостям необходимо работать в команде, чувствовать друг друга и хорошо знать своего партнера. В начале программы ведущий выдает паре игроков миллион рублей, но после каждого неправильного ответа отнимает от него по 100 тысяч. Задача участников — хотя бы не уйти в ноль в финале шоу.

В первом выпуске нового сезона своими знаниями блеснут известные комики и давние друзья — Александр Ревва и Михаил Галустян. Далее зрителей ждут пары певиц Кети Топурия и Ольги Серябкиной, а также актеров сериала «Жуки» Вячеслава Чепурченко и Вадима Дубровина.

Смотрите новый сезон шоу «Двое на миллион» с 1 сентября — по средам в 21:00 на канале ТНТ.

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