«Отца в его жизни было немного»: Катя Колисниченко из «Дома-2» впервые после разрыва нелестно отозвалась о муже

Экс-участница реалити-шоу Катя Колисниченко дала понять, что не доверяет папе своего сына.

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко разорвала отношения с мужем, забрала двухлетнего сына Савву и переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Катя предпочитает пока не озвучивать причину разрыва с Алексеем Солодовниковым. Она лишь утверждает, что решение уйти от мужа она приняла окончательно и бесповоротно. Оно не спонтанное, а выношенное.

Но постепенно Катя Колисниченко начала проливать свет на то, что же произошло между нею и мужем.

Так, она дала понять, что не доверяет Алексею Солодовникову. Катя намерена подавать иск в суд на алименты. Судя по всему, мужчина отказывается добровольно материально помогать Кате Колисниченко растить маленького сыну. Намекнула экс-участница «Дома-2» и на то, что Алексей Солодовников не очень хороший отец.

«Немного переживаю, что Савва будет без отца расти, — призналась Катя Колисниченко в сторис микроблога. — Но отца и так в его жизни было немного».

Напомним, Екатерина Колисниченко уже признавалась, что больше не верит в счастливую семью и зареклась вновь вступать в брак после двух неудачных попыток.

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