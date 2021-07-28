«В моей семье раскол»: Катя Колисниченко из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко всего два года прожила в браке с отцом своего сына Саввы, Алексеем Солодовниковым. Союз, судя по всему, дал трещину.

Катя Колисниченко сообщила в микроблоге, что уезжает с двухлетним сыном в Санкт-Петербург.

«В моей семье раскол. Мы с Саввой переезжаем! Я уже сняла для нас квартиру в Санкт-Петербурге. Пока не в силах вам рассказать подробности», — поделилась экс-участница «Дома-2» с подписчиками.

Взволнованные, они тут же забросали Катю вопросами, пытаясь понять, что же произошло. Но Колисниченко все вопросы оставляет без внимания. Вероятно, Екатерина чуть позже расскажет, что послужило причиной ее поспешного отъезда.

Напомним, Катя Колисниченко вышла замуж за дизайнера Алексея Солодовникова в мае 2019 года, на тот момент она была уже на большом сроке беременности. В июле 2019 года на свет появился первенец пары, сын Савва.

Катя часто признавалась в любви мужу публично, рассказывая, как ей повезло с избранником и его мамой. Свекровь Колисниченко активно помогала молодым родителям, взяв на себя часть забот о маленьком внуке Савве. Добавим, что этот брак и для Кати, и для ее мужа был вторым.

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