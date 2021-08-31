«Вызывает сумасшедшие эмоции»: Моргенштерн высмеял тандем Киркорова и Давы

Рэпер честно признался, что король отечественной эстрады у него эмоций не вызывает, а вот известный блогер его покорил.

Алишер Моргенштерн популярный рэпер. При этом он знает, что многие негативно настроены в его сторону и не ценят его творчество. А вот сам артист «топит» за справедливость. Он даже помогает собирать деньги на лечение детей. К 23 годам рэпер стал богат. Он может позволить себе любую прихоть. При этом Алишер дружит далеко не со всеми звездами отечественного шоу-бизнеса.

Накануне он побеседовал с Дмитрием Гордоном. Моргенштерн признался, что дружит с Ксенией Собчак, хоть публично они демонстрировали не лучшие отношения. Более того, он позвал на свадьбу Александра Ревву, с которым был в ссоре с премии «Муз-ТВ». Ведущий спросил у гостя, что он думает о Филиппе Киркорове, который спел дуэтом с Давой.

«Расскажу все! Тут дело в Даве, а не в Киркорове», — отметил Алишер. «Короче, я очень люблю эмоции. Неважно какие, если человек может вызвать в тебе эмоцию, благодари его за это. И Дава вызывает во мне сумасшедшие эмоции. Неважно хорошие, плохие. Неважно я фанатею или мне стыдно за него. Он вызывает …. эмоции», — сказал он. «Что вызывает Филипп?» — уточнил Гордон. «Да, ничего. Даву, наверное!» — в шутку заявил Моргенштерн.

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