«Шоу для челяди»: Моргенштерн признался, какие на самом деле его связывают отношения с Собчак

Рэпер неожиданно рассказал, что не конфликтовал с телеведущей. Он назвал все происходящее шоу и даже обратился к Александру Ревве с предложением.

Алишер Моргенштерн прославился благодаря громким трекам. Он не стесняется нецензурно выражаться и честно высказывать свое мнение. Рэпер к 23 годам стал очень богатым. Он тратит крупные суммы денег не только на одежду и машины. Более того, артист не боится конфликтовать со знаменитостями. Во время премии «Муз-ТВ» он устроил скандал, так как одну из наград забрал Александр Ревва, который был ведущим мероприятия. Рэпер посчитал это несправедливым.

Также Моргенштерн отказал Ксении Собчак, которая попросила дать ей интервью. Артист потребовал за это 5 миллионов рублей. Про это его спросил Дмитрий Гордон, который пообщался со звездой накануне свадьбы Алишера.

«Ксюху я люблю и уважаю! Реально! После всего, что было, она мне пишет: …, красава! Ты меня ….», — пояснил он. «После всего этого типа прилюдного унижения. Она мне пишет: красава! Я всегда к ней относился немного предвзято. Все говорят: Ксения Собчак, да пошла она …. После этого я понял, что мы просто клоуны, которые для челяди устраивают шоу, но между собой отлично общаются», — пояснил Моргенштерн.

Более того, он сделал предложение и Ревве.

«У нас же свадьба скоро с Диларочкой. Я хочу, чтобы она Собчак) была ведущей и чтобы там выступал Артур Пирожков ( псевдоним Александра Реввы, — Прим. ред.). Вот Ксюха, она уже согласилась, по-любому. Хочу, чтобы выступил Артур Пирожков. Не думай, что типо: выступай у меня, я тебя купил. Нет! Просто это смешно будет. Если ты загоняешься старичок, я готов с тобой выйти на сцену и петь с тобой твои песни. Свадьбе — это же на всю жизнь! Ксюша ведет, Артурик, Александр — ты поешь», — сказал рэпер.

Стоит отметить, что свадьба состоялась 31 августа. Она была организовала в стиле 90-х. Ксения пришла на торжество и даже была свидетельницей. А вот согласился ли Ревва петь на банкете, пока осталось тайной.

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