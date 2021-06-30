«Спасибо, друг!»: Дава в белоснежных брюках и рубахе отметился на вечеринке у Киркорова

Король российской эстрады был рад визиту блогера на празднике в честь сына Мартина.

Филипп Киркоров устроил масштабную вечеринку в своем особняке в честь 9-летия сына Мартина. Мальчик очень увлечен футболом, поэтому дом украсили именно в этой тематике, разместив по его периметру шары в виде мячей. И даже торт оказался оформлен в мотивах футбольного поля.

На вечеринке у музыканта поспешил отметиться экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян.

«Ты хочешь футболистом стать?» — спросил блогер мальчика и получил утвердительный ответ.

А когда Дава решил уточнить, не хочет ли Мартин петь, как папа, Филипп Киркоров выпучил глаза и высказался: «Слава богу, нормальный человек растет в семье!» После теплых слов поздравлений со стороны рэпера, бывший муж Аллы Пугачевой обнял его за плечи и поблагодарил: «Спасибо, друг!»

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