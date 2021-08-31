Смелый и сильный мальчонка: Рудковская показала, как ее маленький сын играет с гигантскими шахматами

Продюсер призналась, что у нее на Арсения уже есть определенные планы.

В сентябре прошлого года Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз: старшего 19-летнего Андрея она усыновила в браке с Виктором Батуриным, 18-летний Коля — ее родной сын от Батурина, 8-летний Саша родился от Евгения Плющенко. Маленький Арсюша – тоже сын фигуриста и биологически его жены, но рожала его звездному семейству суррогатная мама за 2 миллиона рублей.

Знаменитая блондинка не скрывала от публики этого факта ни один день, вот только сыну Саше решила пока не раскрывать секрета появления его брата на свет. Яна также призналась, что, увидев малыша, она не испытала тех сильных чувств, которые знакомы каждой матери при взгляде на свое новорожденное чадо. Но через две недели мальчик стал по ощущениям таким же родным, как и все остальные.

Сейчас продюсер нарадоваться малышу не может, который уже ходит гулять в сад почти самостоятельно. В личном блоге жена олимпийского чемпиона показала, как вышла на променад с младшим наследником. Вначале ребенок держал маму за руку, а потом решительно оторвался от нее и пошел играть в гигантские шахматы во дворе, пытаясь приподнять фигуры. И это, стоит отметить, ему практически удалось сделать.

«Как бы мой планы наши в будущем не порушил и в шахматы играть не пошел», — подписала видео Яна Рудковская.

Отметим, что другой сын продюсера от Евгения Плющенко Саша серьезно занимается фигурным катанием. Яна убеждена, что ее ребенок достигнет не меньших высот, чем его отец.

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