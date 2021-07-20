«Когда рожаешь сама – другие ощущения»: Рудковская впервые рассказала о своем суррогатном материнстве

Продюсер Яна Рудковская долгое время молчала о своем суррогатном материнстве. И вот — время настало, она впервые решилась откровенно рассказать Vogue, что испытывала в тот момент, когда малыш Арсений появился на свет.

Напомним, это произошло 25 сентября 2020 года. Для Яны это уже четвертый ребенок: старшего 19-летнего Андрея она усыновила в браке с Виктором Батуриным, 18-летний Коля — ее родной сын от Батурина, 8-летний Саша родился от Евгения Плющенко.

По словам Яны Рудковской, Арсений был рожден «симпатичной доброй женщиной», но «не из Украины, а из российского региона. Какого — сказать не могу». Звезда призналась, что когда впервые взяла сына на руки, даже толком не поняла — ее это ребенок или чей-то другой. Вроде бы похож сильно внешностью, но нет тех чувств, что были при традиционном появлении на свет сыновей.

«Только спустя две недели ты начинаешь в полной мере осознавать, что он — действительно твой и что это навсегда. Я говорю это честно, не скрывая, мне кажется, в этом важно признаться. Когда рожаешь сама, когда тебе кладут ребенка на грудь, когда его прижимаешь — это совершенно другие ощущения», — поведала Яна Рудковская.

К слову, появления на свет Арсения семья продюсера ожидала не 9 месяцев, а целых два года. Первые эмбрионы не приживались у сурмамы. Решили, что после третьей попытки пробовать больше не будут, но на сей раз ребеночку все-таки было суждено родиться.

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