Почему сын Рудковской и Плющенко до сих пор не знает, что его младшего брата родила не мама

В сентябре прошлого года Яна Рудковская неожиданно для многих объявила, что у нее и мужа Евгения Плющенко появился еще один наследник — мальчик по имени Арсений. Она сразу рассказала широкой публике, что малыша им родила суррогатная мама, однако для его брата Саши это до сих пор секрет.

Как рассказала бизнесвумен изданию Vogue, малыша ей выносила жительница одного из российских регионов за 2 миллиона рублей. Женщина давно хочет купить дом и суррогатное материнство (уже третье для нее по счету) является шансом приблизиться к мечте.

Из петербургской клиники новорожденного забрали на третий день после родов. Саша был очень удивлен неожиданному пополнению в их семействе. В свои 8 лет он уже понимал, что при беременности у женщин появляется живот и прямо спросил об этом родителей. На что ему ответили, что мама много занималась спортом, поэтому, дескать, объемов и не было видно.

«Мы не хотели, чтобы в тот момент у Саши было ощущение, что Сеня — не наш ребенок, что он подброшенный. Но когда придет время, мы, конечно, расскажем правду», — прокомментировала Яна Рудковская.

Смотрите также