«Арсюха в команде»: Плющенко появился перед учениками с младшим сыном, ведя его за ручку

Евгений Плющенко стал отцом в третий раз в сентябре 2020 года, однако спортсмен вместе со своей женой Яной Рудковской до последнего скрывал внешность своего сына Арсения. Лишь недавно продюсер рассказала широкой публике подробности его необычного рождения. Знаменитая блондинка заплатила суррогатной маме из российского региона 2 миллиона рублей за то, что та выносила ее малыша. Деньги женщина взяла на строительство дома, о котором давно мечтает вместе со своим мужем. Для нее это уже второй опыт сурматеринства.

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Евгений Плющенко при этом не сразу согласится на такой нестандартный шаг, но теперь фигурист откровенно счастлив. С малышом спортсмен не хочет расставаться ни на минуту и даже на тренировки с учениками своей Академии фигурного катания он берет наследника.

В личном блоге муж Яны Рудковской показал, как это происходит. Вначале ребенок сидел верхом на плечах своего папы, а потом прошелся в сторону ребят, держа отца за руку. Опыт закончился «мягкой посадкой» на травку.

«Арсюха тоже в команде», — прокомментировал Евгений Плющенко.

Напомним, старшего сына Егора в 2006-м спортсмену родила его первая жена Мария Ермак. В 2013-м вторая жена Яна Рудковская подарила чемпиону второго сына Сашу. И 25 сентября 2020-го он стал отцом малыша Арсения.

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