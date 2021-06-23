«Они в разной возрастной категории»: Мот высказался о конфликте между Реввой и Моргенштерном на премии

Не так давно состоялась Премия Муз-ТВ. Она стала первым крупным музыкальным событием в начале лета. На мероприятии собралось множество звезд от Ольги Бузовой до Филиппа Киркорова, Давы и Дани Милохина. Однако вручение премий завершилось скандалом. Заветную тарелку получил Александр Ревва, что не понравилось Моргенштерну. Молодой человек взбунтовался и свое негативное мнение высказал публично.

С тех пор прошло несколько недель, а разговоры вокруг произошедшего не утихают. 23 июня артисты снова собрались вместе уже на фестивале «Жара». На ковровой дорожке отметилась Бузова, Киркоров, Ани Лорак и хозяин вечера Эмин Агаларов. В центре событий оказался корреспондент портала Teleprogramma.pro. Появился на фестивале и Мот со своей женой Марией Мальниковой. Даже спустя почти пять лет после свадьбы, они выглядят влюбленными.

В беседе с корреспондентом певец прокомментировал конфликт Реввы и Моргенштерна. Он посчитал, что вспыльчивая реакция молодого исполнителя была поспешной.

«У Реввы огромное количество поклонниц. Наверняка, они до дыр стерли телефон. Сравнивать их не стоит. Они и в разной возрастной категории», — заявил Мот.

Отметим, что на этот раз на мероприятии царила дружественная атмосфера. Здесь артисты дарят свои песни и яркие выступления публике. Многие нарядились, чтобы у каждого из гостей поднялось настроение. Напомним, что фестиваль продлится пять дней, до 27 июня.

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