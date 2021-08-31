Выкуп невесты в стиле 90-х: появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна и Зинатуллиной

В последний день лета Алишер Моргенштерн устроил свадьбу со своей избранницей. Он выбрал необычный стиль торжества. На «огонек» приехала даже Ксения Собчак.

Алишер Моргенштерн — известный российский рэпер. Он привык все делать с размахом. В этом году артист отметился на премии «Муз-ТВ», где посчитал, что отдавать награду Александру Ревве, было несправедливо, и покинул мероприятие, устроив шоу. Однако в обычной жизни он стремится блюсти традиции и ценности. Поэтому не так давно сделала предложение руки и сердца своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной.

Свадьбу пара организовала в последний день лета. 31 августа с утра возле «Москва Сити» стали подготавливать речной трамвайчик для вечерних гуляний. А вот сам Алишер облачился в костюм, очки и рубашку. Он направился домой к возлюбленной, но его ждал выкуп невесты. Примечательно, что современные пары уже редко проводят такой обряд, но рэпер выполнял задания, которые для него приготовили.

Приехала на праздник и наблюдала за процессом Ксения Собчак. Она участвовала в выкупе.

«Ну как, напоминает молодость?» — спросил ее рэпер. «Да, вообще!» — призналась она.

Спустя несколько лестничных пролетов, отсчитанных денег и комплиментов, Моргенштерн попал в квартиру и встретился с невестой. «Привет, родная», — сказал он, поцеловав избранницу.

Дилара уже была готова к поездке в ЗАГС. Она отметилась в платье-бюстье с пышной юбкой и шлейфом, а на ее голове была диадема. К слову, Алишер привез букет из чупа-чупсов. После этого пара направилась на роспись в сопровождении друзей.

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