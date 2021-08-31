«Не под камерой он делает намного больше»: Моргенштерн озвучил, сколько денег подарил невесте

Рэпер дал откровенное интервью Дмитрию Гордону накануне свадьбы. Не только он сделал признание, но и Дилара.

Алишер Моргенштерн не скрывает, что сам заработал миллионы. Он несколько раз отчислялся из визу и в итоге решил стать блогером, снимая видом, а потом увлекся рэпом. По его словам, — он шоумен, а все остальное всего лишь инструменты для его работы. Артист пришел к Дмитрию Гордону, накануне своей свадьбы с избранницей, которую зовут Дилара Зинатуллина. Он заверил, что предложение ему сделала возлюбленная, а не он ей.

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В студии Гордон узнал, что его гость имеет еврейские корни, а также в 14 лет взял фамилию мамы Моргенштерн. С отцом за всю жизнь рэпер виделся всего пять раз. Так как он богат, то делает невесте дорогостоящие подарки.

«На день рождения подарил чемодан денег и дорогостоящий автомобиль», — напомнил Дмитрий. «Чтобы чемодан было довести легче», — пошутил рэпер. «А сколько в чемодане было?» — уточнил ведущий. «Пятерочка», — ответил ему гость. «Пять миллионов долларов?» — снова уточнил Гордон. «Нет, рублей. Я пока не такой …….. Мне за альбом только два дали. В долларах это 80 тысяч долларов. И машина такая же», — пояснил Алишер.

А вот на вопрос, все ли он делает на камеру, Моргенштерн не ответил. Он предложил задать этот вопрос его невесте, которая тоже была в студии.

«Не под камерой он делает намного больше, чем под камерой», — заверила Дилара.

Также рэпер пояснил, что одобряет идею возлюбленной, которая выпустила футболки с надписью «Дилара соска». Он нежно улыбнулся, говоря об этом.

«Ну она же соска», — сказал артист.

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