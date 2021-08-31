Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

«Не под камерой он делает намного больше»: Моргенштерн озвучил, сколько денег подарил невесте

Рэпер дал откровенное интервью Дмитрию Гордону накануне свадьбы. Не только он сделал признание, но и Дилара.

«Не под камерой он делает намного больше»: Моргенштерн озвучил, сколько денег подарил невесте
Моргенштерн с женой. Фото: instagram.com/influesii

Алишер Моргенштерн не скрывает, что сам заработал миллионы. Он несколько раз отчислялся из визу и в итоге решил стать блогером, снимая видом, а потом увлекся рэпом. По его словам, — он шоумен, а все остальное всего лишь инструменты для его работы. Артист пришел к Дмитрию Гордону, накануне своей свадьбы с избранницей, которую зовут Дилара Зинатуллина. Он заверил, что предложение ему сделала возлюбленная, а не он ей.

В студии Гордон узнал, что его гость имеет еврейские корни, а также в 14 лет взял фамилию мамы Моргенштерн. С отцом за всю жизнь рэпер виделся всего пять раз. Так как он богат, то делает невесте дорогостоящие подарки.

«На день рождения подарил чемодан денег и дорогостоящий автомобиль», — напомнил Дмитрий.

«Чтобы чемодан было довести легче», — пошутил рэпер.

«А сколько в чемодане было?» — уточнил ведущий.

«Пятерочка», — ответил ему гость.

«Пять миллионов долларов?» — снова уточнил Гордон.

«Нет, рублей. Я пока не такой …….. Мне за альбом только два дали. В долларах это 80 тысяч долларов. И машина такая же», — пояснил Алишер.

Моргенштерн. Фото: кадр из шоу «В гостях у Гордона»

А вот на вопрос, все ли он делает на камеру, Моргенштерн не ответил. Он предложил задать этот вопрос его невесте, которая тоже была в студии.

«Не под камерой он делает намного больше, чем под камерой», — заверила Дилара.

Также рэпер пояснил, что одобряет идею возлюбленной, которая выпустила футболки с надписью «Дилара соска». Он нежно улыбнулся, говоря об этом.

«Ну она же соска», — сказал артист.

Смотрите также:

Тэги

Алишер МоргенштернДилара ЗинатуллинаДмитрий Гордонзвездные семьиШоу "В гостях у Дмитрия Гордона"