«Мой самый лучший пример и учитель – мой муж»: возлюбленная Моргенштерна – о рэпере

Как отметила Дилара Зинатуллина, вместе она с музыкантом вовсе не из-за денег.

Возлюбленная Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram красиво призналась в любви к рэперу. Она поделилась кадрами последнего клипа музыканта, в съемках которого приняла непосредственное участие. По ее словам, она впервые почувствовала себя настоящей актрисой.

Как заметила Дилара Зинатуллина, вместе с рэпером она вовсе не из-за денег. Она просто восхищается работой музыканта. И наконец-то смогла побывать внутри съемочного процесса.

«Я благодарна за то, что я в отношениях с тем человеком, которым могу гордиться и восхищаться, которого безмерно уважаю. Мой самый лучший пример и учитель — мой муж. Мой наставник, человек, который каждый день открывает мне новые возможности и мотивирует меня расти, развиваться, учиться, работать». Дилара Зинатуллина

Напомним, что 31 августа рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина должны официально стать мужем и женой. Вместе они уже несколько лет.

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