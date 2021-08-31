«Я не могла разогнуться от боли»: беременная Рапунцель из «Дома-2» попала в больницу с угрозой выкидыша

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала в сторис микроблога жуткую историю. В жизни беременной Рапунцель явно началась черная полоса. На днях Алена вместе с сыном, бойфрендом и мамой вернулась с отдыха в Сочи. Но обстоятельства, о которых она пока умалчивает, заставили Алену Рапунцель понервничать так, что она попала в больницу с угрозой выкидыша.

«Я за эти несколько дней прожила будто год жизни в астрале, где вокруг только страх и слезы, — поделилась Алена Рапунцель, показав видео из больницы. – Меня привезли сюда с диагнозом «угроза выкидыша». Я не могла разогнуться от боли. Я ведь уже переживала этот момент. Страшно было до жути».

Врачи быстро приняли меры и даже отпустили будущую мамочку домой. Угроза миновала. Но за этой историей последовала другая. Алена Рапунцель вновь попала в больницу, на этот раз уже с сыном Богданом. Малыш упал, ударился головой и получил травму.

Но оказалось, что ничего страшного с Богданом не случилось, всего лишь ушиб. После пары дней в больнице врачи отпустили малыша и его маму домой.

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