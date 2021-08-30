«Я просто выгорела внутри»: беременная Алена Рапунцель намекнула на разрыв с бойфрендом и заявила о паузе в Instagram

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель решила временно не выходить на связь с подписчиками.

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится во второй раз стать мамой. Она ждет ребенка от своего бойфренда Ильи Семина, третьего сентября пара планировала отправиться в ЗАГС и вступить в официальный брак.

Но, судя по всему, прекрасное событие отменяется или как минимум откладывается на неопределенный срок.

В сторис микроблога Алена Рапунцель призналась, что за последние два дня произошли некоторые неприятные вещи, которые, мягко говоря, вывели ее из состояния душевного равновесия.

«За два дня я просто выгорела внутри. Я думала, что просто не выдержу этого всего. Рада, что я относительно сильный человек. Рада, что рядом есть любимый человек, который рядом, и тормозит, если я срываюсь в панику», — написала Алена Рапунцель.

Она добавила, что из-за своего состояния временно не будет выходить на связь с подписчиками.

«Вернусь. Не знаю, может, неделя, может, позже. Простите, не теряйте», — обратилась к поклонникам Алена Рапунцель.

Напомним, на днях Алена вместе с бойфрендом, сыном и мамой вернулись из Сочи, где провели две недели, нежась на пляжах и у бассейна. Казалось, что у пары все прекрасно.

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