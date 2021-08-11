«Считаю, что эпоха «Дома-2» ушла»: беременная Алена Рапунцель высказалась об обновленном проекте

Экс-участница проекта, засветившаяся и в шоу на канале «Ю», заявила, что для нее телестройка закончилась в прошлом году.

Одна из самых ярких бывших участниц реалити-шоу «Дом-2», Алена Рапунцель, которая так и не смогла построить любовь на проекте, по просьбе подписчиков сформулировала отношение к обновленной телестройке.

Алена Рапунцель дала понять, что жалеет о своем участии в ней. А вот старый проект, который шел в эфирах на канале ТНТ, по словам Алены, многому ее научил.

«Никогда ни на кого не надеяться. Доверия заслуживают лишь немногие. Любая ситуация делает тебя сильнее», — поделилась Рапунцель в сторис микроблога.

Сейчас, по признанию экс-участницы, проект она не смотрит, и полагает, что он себя уже изжил.

«Если честно, считаю, что эпоха «Дома-2» ушла. Сейчас нет на проекте чего-то настоящего, чтобы люди шли не за хайпом, а жить. Сейчас дети собственных мам готовы выставить на посмешище, девушки, улыбаясь, прощают измены», — высказалась Алена Рапунцель.

По ее мнению, на проекте сейчас нет интересных героев, за которыми хотелось бы наблюдать. Алена добавила, что для нее реалити-шоу «Дом-2» завершилось в прошлом году, когда канал ТНТ объявил о его закрытии.

Смотрите также