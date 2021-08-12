Мамина модница: Екатерина Климова нарядила дочь Беллу в свитер в крупную полоску и джинсы-варенки

Как все-таки быстро растут чужие дети! Кажется, актриса Екатерина Климова только недавно показывала в Instagram, как ее младшая дочка Белла, рожденная в браке с Гелой Месхи, начала делать первые шаги, и вот она уже предстала очень повзрослевшей.

Екатерина Климова запечатлела Беллу во время похода в супермаркет за продуктами. Девочка стоит с тележкой, наполненной фруктами и цитрусовыми. И сама выглядит очнеь ярко. На Белле модный четырехцветный свитер, состоящий из пудрового, желтого, морковного и красного оттенков, трендовые джинсы-варенки и туфельки, которые перекликаются по цвету с одной из полосок на свитере.

У Беллы длинные волосы, проколоты ушки и украшены сережками. Выглядит младшая дочь Екатерины Климовой очень стильно и по-взрослому. А ведь ей в сентябре исполнится всего шесть лет.

Напомним, помимо Беллы, у Екатерины Климовой еще трое детей — дочь Лиза и сыновья Матвей и Корней. Несмотря на занятость и востребованность, актриса старается максимум своего времени уделять детям. Так, в этот четверг звездная мама и ее наследники отлично отдохнули и поплавали в бассейне.

Смотрите также