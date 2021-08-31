«Роскошь!»: возлюбленная Моргенштерна предстала в свадебном платье-бюстье с длинным шлейфом

Алишер Моргенштерн известен молодежи и даже историку моды Александру Васильеву, который заметил, что между ними есть сходство. Рэпер привык к эпатажу, поэтому все делает с размахом. Он носит дорогостоящие часы, а также может позволить себе брендовые вещи, дорогие автомобили. Он уже не первый год встречается с Диларой Зинатуллиной, которой не так давно сделал предложение руки и сердца.

Свадьбу молодые люди решили устроить в последний день лета. Алишер с утра встретил дома фотографов. Потом он надел костюм и отправился на выкуп, который был сделан в стиле 90-х с плакатами в подъезде и шарами, а также дешевыми куклами на автомобиле. Увидеть торжество решила сама Ксения Собчак, которая сопровождала жениха. После конкурсов они добрались до квартиры.

Невеста вышла к избраннику в белоснежном платье-бюстье с пышной юбкой и шлейфом. Наряд подчеркнул фигуру Дилары. Она также дополнила образ диадемой, а от фаты отказалась. У нее был необычный букет, в котором вместо цветов использовался чупа-чупс.

«Дилара, от кого платье?» — спросила Собчак. «Не скажу», — застеснялась невеста. «Кто дизайнер? Игорь Гуляев? Очень красиво! Роскошь!» — восхитилась телеведущая.

Позже пара отправилась в ЗАГС. Поклонники были восхищены тем, как выглядит Дилара. К слову, вечером праздник продолжится на речном трамвайчике, который артист подготовил для банкета и танцев.

Смотрите также: