В окружении фотографов: Моргенштерн показал, как готовится к свадьбе с Зинатуллиной

Рэпер Моргенштерн в сторис Instagram запечатлелся в окружении многочисленных фотографов. При этом музыкант на кадрах находится на унитазе в цивильном костюме. Папарацци, которых не менее десяти человек, активно его фотографируют.

«Как какают звезды», — заявил на записи Моргенштерн.

Напомним, что 31 августа рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина станут законными мужем и женой. Пара вместе уже несколько лет. Они познакомились в Уфе.

Заметим, что в жизни Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной были разные периоды. Как, к примеру, рассказывал сам рэпер в своих интервью журналистам, они даже на какое-то время расставались. Тогда музыкант замечал, что они перестали понимать друг друга.

Впрочем, прошло какое-то время и они стали снова вместе появляться на публике. Сегодня Моргенштерн и Дилара Зинатуллина счастливы вместе. Они буквально не расстаются ни на один день.

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