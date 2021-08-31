Теперь длинноволосая блондинка: Кристина Асмус кардинально сменила имидж

Кристина Асмус многим знакома еще по сериалу «Интерны». Потом она стала популярной актрисой и снялась в картинах «Текст», «Китобой» и других. А вот после расставания с Гариком Харламовым девушка также попробовала силы в качестве ведущей шоу «Золото Геленджика». Она стала часто менять имидж и призналась, что ради роли готова даже побриться налысо. Однако на этот раз ее сделали роковой красоткой.

Еще несколько месяцев назад Асмус красовалась с каре. Она также не побоялась стать жгучей брюнеткой. Потом актриса вернулась к родному цвету локонов. Но очередная работа в кино заставила ее решиться на новое преображение. На этот раз артистке нарастили волосы и покрасили в блондинку. Также Асмус покрасовалась с ярким макияжем и длинными розовыми ногтями.

«Самый большой вопрос был — как все это великолепие мыть?! Мне сделали образ для съемок в сериале «Люся»: покрасили волосы в блонд, сделали длину, нарастили ресницы, сделали ламинирование бровей и длинные острые ногти вот с такими цветами. Как круто, что с художником по гриму мы абсолютно совпали в видении героини», — поделилась звезда.

Поклонники стали яро обсуждать ее преображение. Смена имиджа понравилась не всем, но Кристина получила массу комплиментов. «Очень классный образ», «Красотка, блонд вам очень к лицу», «Кристина — красотка», «Девочка», «Что-то никак», «Красота, она в любом образе красота!», «Уверена, что каждая иногда хочет побыть в таком образе! Крутая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно стала длинноволосой блондинкой и Ольга Бузова.

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