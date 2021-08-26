Растет красавицей: Кристина Асмус показала подросшую семилетнюю дочь от Гарика Харламова

Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус воспитывает дочку Настю от Гарика Харламова. Девочке уже семь лет, и она за лето сильно подросла. Звездная мама задумалась о том, что впереди 1 сентября, и запостила новые фото дочки.

«Через неделю в школу», — сообщила звездная мама.

Несмотря на возраст, Настя Харламова уже идет во второй класс. День рождения у девочки в январе, поэтому мама с папой решили отдать ее учиться пораньше. Кстати, в первый класс год назад Асмус не смогла отвести дочь, и Харламов был один с девочкой в столь волнительный и торжественный момент – мама отсутствовала в городе, так как снималась на шоу «Золото Геленджика», и до сих пор мучается от чувства вины.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус в разводе. Пара объявила об этом летом 2020 года, и это стало настоящей неожиданностью для фанатов. Вместе они прожили 8 лет.

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