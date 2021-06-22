Женственность и стиль: Асмус в шифоновом платье с баской трендового цвета показала тонкие щиколотки

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым стала еще чаще сниматься в кино. Она также попробовала силы в качестве ведущей развлекательного шоу. Девушка не боится экспериментировать с имиджем. Она уже становилась брюнеткой, носила каре, а недавно предстала в парике на съемках с Милошем Биковичем. Но она мечтает однажды подстричься налысо ради роли. Пока свою красоту артистка подчеркивает макияжем и нарядами.

Накануне Асмус расстроилась, так как собиралась поехать в Иваново на кинофестиваль сериалов «Пилот», где должна была быть среди членов жюри. Но из-за пандемии и новых ограничений, его перенесли. При этом девушка похвасталась новым образом. По всей видимости, в нем актриса собиралась появиться на фестивале. Кристина позировала в шифоновом платье изумрудного цвета с баской и акцентом на талии. Наряд открывал тонкие щиколотки звезды, а черные ботиольны дополнили лук.

Поклонники отметили, что зеленый цвет идет актрисе. Многие также восхитились ее красотой. А для портала Teleprogramma.pro стилист Марина Корабель оценила аутфит Кристины.

«Струящееся шифоновое платье изумрудного оттенка актуального на сегодняшний день очень подходит актрисе. Лаконичный закрытый цельнокройный рукав и сдержанный V-образный вырез прекрасно сочетаются с отлетной баской который подчеркивает легкость и женственность. А вот кулиска на талии удешевляет и упрощает образ и уже вышла из моды, гармоничнее было бы, если бы была, например, отрезная линия талии и аккуратный пояс. Что касаемо обуви то такое платье можно носить и с ботильонами, как в данном случае и с босоножками на каблуке или, например, если хочется внести нотки бунтарства надеть грубые ботинки на низком ходу. Все зависит от того какое настроение хотим создать. Еще из плюсов очень хорошо подобраны украшения, макияж с акцентом на красные губы, теплый оттенок волос и лаконичная укладка!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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