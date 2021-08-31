«Амели и Марсель»: бывшая жена Марата Башарова показала его наследников от разных браков

Бывшая жена актера Марата Башарова, Елизавета Шевыркова, в Instagram разместила снимок детей звезды от разных браков — дочери Амели и сына Марселя. На фотографии дети звезды запечатлены за одним столом в кафе.

«Брат и сестра. Амели и Марсель». Елизавета Шевыркова

«Хорошие дети. Отрадно, что они общаются между собой», «Реально они очень сильно похожи. Словно одно лицо», «Замечательные детки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Марата Башарова — Амели — появилась от отношений актера с продюсером Елизаветой Круцко. Сына Марселя актеру подарила Елизавета Шевыркова, с которой он со скандалом развелся в 2019 году. Между наследниками 11 лет разницы, но они прекрасно ладят друг с другом. Заметим, что Амели уже 16 лет. Марселю всего пять.

Кстати, Марату Башарову удалось, судя по всему, сохранить добрые отношения с Елизаветой Шевырковой. Сейчас они нормально общаются.

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