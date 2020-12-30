Певцов опубликовал архивный кадр с Орбакайте и Башаровым со съемок сериала «Родственный обмен»

Актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил уникальный кадр, который был сделан во время работы над сериалом «Родственный обмен». На фотографии он запечатлен вместе с главными героями картины – актрисой Кристиной Орбакайте и своим коллегой Маратом Башаровым.

«Семнадцать лет назад. Съемки фильма «Родственный обмен», где Кристина сыграла сразу две роли… И, кстати, с наступающим! Желаю всем нам железного иммунитета!» Дмитрий Певцов

«Какие вы молодые были. Хотя и сейчас еще не старые», «Дима – вы настоящий символ нашего поколения. Самый талантливый актер», «Ваша троица просто великолепна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что по сюжету сериала в середине двадцатого века в Москве родились две девочки-близняшки – Вера и Юля Тимофеевы. Они были так похожи, что даже родная мать различала их с трудом. Они все делали вместе. Радости и печали у них были тоже общими. До тех пор, пока они не выросли и не стали красивыми девушками…

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