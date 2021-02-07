«Говорили, что меня обольют кислотой»: бывшая жена Башарова рассказала об угрозах Цивина и Дрожжиной

За мошенничество с имуществом покойного артиста Алексея Баталова адвокат Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина могут оказаться за решеткой. Паре грозит десять лет лишения свободы. На суде по этому делу на стороне вдовы актера Гитаны Леонтенко готовится выступить бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова.

Молодой женщине есть, что рассказать на процессе. Когда-то Цивин и Дрожжина дружили с Архаровой. Но когда актриса объявила о желании развестись с Башаровым из-за того, что он поднял на нее руку, пара встала на сторону Марата, а Екатерину пыталась всячески очернить в прессе.

«Они хотели выставить меня эскортницей, проституткой, порноактрисой», — поделилась Архарова в программе НТВ «Новые русские сенсации».

На Екатерину тогда началась настоящая травля, суть которой сводилась к тому, чтобы обвинить ее в непристойном поведении и показать, что Марат Башаров не просто так поднял на нее руку – сама виновата. В адрес молодой женщины поступали угрозы.

«Говорили, что меня обольют кислотой, чтобы я свое красивое личико берегла и была очень внимательна при выходе из машины и так далее, чтобы я смотрела налево, направо», — рассказала Екатерина Архарова.

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