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Похудел на десять килограммов, перестал пить: Марат Башаров продолжит вести «Битву экстрасенсов»

Поклонники звезды шутят, что маги закодировали актера.

Похудел на десять килограммов, перестал пить: Марат Башаров продолжит вести «Битву экстрасенсов»
Марат Башаров. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий и актер Марат Башаров удивил своим преображением на новой «Битве экстрасенсов». Артиста, как отмечают многие его фанаты, теперь просто не узнать. Причем причиной стала вовсе не какая-нибудь чудо-диета. Просто Марат Башаров перестал выпивать.

Влад Кадони
Влад Кадони. Фото: Globallookpress.com

Любопытно, что поклонники Марата Башарова шутят, якобы это маги его закодировали. На самом деле он просто сам взялся за ум.

Кстати, в межсезонье пока проект не снимали поклонники ведущего шоу «Дом-2» Влада Кадони предлагали заменить им Марата Башарова. Однако продюсеры на поводу не пошли и оставили прежнего ведущего.

Напомним, что недавно закончился кастинг в новую «Битву экстрасенсов». В самое ближайшее время в Москве стартуют съемки 22 сезона шоу. По предварительным данным, уже в конце сентября «Битва экстрасенсов», которая идет уже на протяжении последних четырнадцати лет, снова вернется на экраны, сообщает «Комсомольская правда».

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