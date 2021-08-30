Блондинка на стиле: Лера Кудрявцева появилась на съемках в розовом брючном костюме

Лера Кудрявцева в этом году отметила свой 50-летний юбилей. Звезда прославилась как телеведущая и шоувумен еще в 90-х, и ее многочисленная армия поклонников, как и друзья, родные, коллеги, уверены – блондинка открыла секрет вечной молодости, ведь годы над ней не властны все это время.

Свой моложавый вид и стройную фигуру Кудрявцева подчеркивает нарядами прилегающего силуэта. Как правило, на съемки передач звезда выбирает строгие образы с брючными костюмами или юбками-карандаш. На этот раз блондинка выбрала «кукольный» розовый оттенок, облачившись в удлиненный жакет и брюки.

А на «Новой волне», где Лера Кудрявцева была ведущей, она меняла роскошные платья как перчатки – за один вечер несколько образов. Один из самых ярких у нее получился на закрытии фестиваля: пышное красное бальное платье со шлейфом асимметричного кроя.

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