«И тварь, и не женщина»: Кудрявцева отреагировала на унизительные высказывания режиссера в ее адрес

Сарик Андреасян обиделся на высказывание телеведущей и публично «прошелся» по ней после «Новой волны». После этого Лера Кудрявцева решила его осадить.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также уже в 19 раз в этом году блондинка вела «Новую волну». Ее соведущими были Андрей Малахов, Александр Ревва и другие известные персоны. Лера появлялась на публике в броских нарядах и, как обычно, объявляла артистов. Примечательно, что одно из ее высказываний задело режиссера Сарика Андреасяна.

Она высказалась о качестве его творений со сцены: «…их, как фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало». После этого режиссер решил не молчать и устроил целый скандал. Он посвятил Кудрявцевой пост, в котором унизил звезду.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала?», — возмутился Андреасян. «Вы, в принципе, не понимаете, кто я? Или живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас», — высказался осерчавший кинодеятель.

Как оказалось, Лера ожидала такой реакции от режиссера. По ее словам, изначально она спросила сценаристов, не обидная ли это шутка и получила отрицательный ответ.

«А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного», — добавила телеведущая.

Более того, даже она, годы проработавшая в шоу-бизнесе, где скандалы возникают едва ли не каждый день, была поражены тому, что о ней сказал режиссер.

«Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове… Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?», — высказалась она, пишет «СтарХит».

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