«Страшная история»: Сарик Андреасян начал снимать сериал про Чикатило

Режиссер Сарик Андреасян начал съемки сериала «Чикатило. Явление зверя» для видеосервиса Okko. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра. Для кинодеятеля это будет первый опыт создания большого сериала.

«Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести», — сказал режиссер.

Об исполнителе главной роли не сообщается, но ранее звезда ТВ Дмитрий Нагиев поделился, что дал согласие киношникам сыграть Чикатило. Учитывая, что совсем недавно актер работал вместе с Андреасяном над сериалом «Нагиев на карантине», нетрудно догадаться, что мужчины говорят об одном и том же проекте.

Напомним, маньяка Андрея Чикатило считают самым страшным серийным убийцей в истории СССР. С 1978 по 1990 годы он совершил более 50 убийств на юге России. Преступника искали долгие годы, даже задержали один раз, а потом отпустили. Известен факт, что в одной из операций он искал сам себя в качестве волонтера. В 1994 году маньяка казнили в Новочеркасске. Про Чикатило несколько раз снимали кино: документальное и художественное. Причем убийцей интересовались не только российские, но и западные киношники.