«Они над тобой смеются»: Арзамасова заняла сторону Андреасяна в конфликте с Кудрявцевой

Как отметила жена Ильи Авербуха, она очень благодарна режиссеру за поддержку на одном из проектов.

Актриса Лиза Арзамасова в комментариях под постом режиссера Сарика Андреасяна поддержала режиссера в его конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

«Сарик, после того, как ты поддержал меня на проекте в таком интересном положении точно могу сказать, что кино — не только про кино, это все про жизнь и отношение к людям. Знаешь же как говорят: «Сначала они тебя не замечают, потом они над тобой смеются, а потом ты побеждаешь». Лиза Арзамасова

Ранее Лера Кудрявцева на фестивале «Новая волна» со сцены заявила: «… их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало».

Режиссер подобные слова Леры Кудрявцевой без внимания не оставил. Он спросил, пишут ли ей подобные тексты или она сама их выдумывает. В конфликт даже вмешался муж Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров. Он вызвал режиссера на разговор.

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