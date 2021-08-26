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«А ты скучаешь?»: Кудрявцева и Лазарев провели время в номере отеля после «Новой волны»

Певец попытался вызвать ревность у экс-возлюбленной, отметившись на сцене с Ани Лорак.

«А ты скучаешь?»: Кудрявцева и Лазарев провели время в номере отеля после «Новой волны»
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева уже около восьми лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает трехлетняя дочка Мария. Примечательно, что раньше она успела побывать в браке с бизнесменом Матвеем Морозовым и с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, от которого у нее есть сын Жан. Однако ее самый яркий роман был с Сергеем Лазаревым, но до свадьбы дело так и не дошло.

Экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения. Год назад они познакомили своих детей. Певец воспитывает сына Никиту и дочку Анну, которых родили суррогатные мамы. А недавно Лера повидалась с певцом на «Новой волне» в Сочи. На этот раз ее соведущими были Андрей Малахов и Александр Ревва. А вот Лазарев несколько раз выступил на сцене и спел дуэтом с Ани Лорак.

После заключительного концерта Кудрявцева провела время с экс-бойфрендом. Они запечатлелись в кровати, обнимая друг друга.

«Лерка, ну как тебе ведется без меня „Новую волну“, а?»- спросил Сергей.

«Ну знаешь, ничего», — ответила ему блондинка.

«Сволочь!» — шутливо заявил певец.

«А ты скучаешь?» — поинтересовалась телеведущая.

«Ну как, конечно. Ну правда видишь, сегодня был Каролиной», — поглаживая по голове Леру, сказал артист.

«Ну ничего, я переживу. Песня офигенская!» — похвалила его Кудрявцева.

«Вот мы встретились с Лерочкой, вылетаем в Москву», — признался он.

Поклонники были рады видеть их вместе. Более того, Сергей обменялся с бывшей возлюбленной поцелуями. Он хотя и попытался вызвать ревность у Кудрявцевой, но ничего не вышло.

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