Ярко и стильно: Валерия в трикотажной юбке макси и жакете цвета сочной травы предстала на съемках

Валерия является одной из самых известных певиц в стране. Она давно счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. В этом году артистка стала бабушкой, так как у ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин. Первое время даже муж звезды не мог привыкнуть к ее новому статусу, так как она выглядит моложе своих лет и в 53 года может похвастаться стройной фигурой. Не так давно певица выступила на «Новой волне», где предстала в женственных образах.

Обычно Валерия продумывает свои наряды. Она носит как платья, так и брючные костюмы. Артистка не боится экспериментировать и одеваться даже в молодежном стиле. А вот 30 августа она поделилась кадрами после съемок шоу «Ты супер». Певица покинула «Главкино» и позировала на парковке. Она была облачена в трикотажную юбку макси в полоску и удлиненный жакет цвета сочной травы. Образ дополнили светлые лодочки.

«Где еще сниматься? Только на парковке! Отснялись в проекте. Сделали очень хорошей девочке участнице сюрприз — спели с ней дуэтом! рада была всех коллег своих повидать. В общем, прекрасный день», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились нарядом Валерии. Многие отметили, что у нее идеальные образы, а также яркие и стильные.Тем более, что жакеты не теряют актуальности. «Ох, какая яркая», «Валерия, как вам идет цвет зелени», «Словно помолодели», «Такой крутой образ», «Уже почти осень и такую юбку я бы взяла», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: