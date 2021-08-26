«Прекрасный образ»: Валерия легком мини-платье с люрексом и пайетками блеснула на съемках

Валерия не скрывает, что готова и дальше покорять публику. Она записывает новые хиты и снимает клипы. Недавно певица вернулась из отпуска, который провела с семьей в Европе. Она сразу оказалась на «Новой волне», где представила сразу несколько новых песен и даже спела дуэтом с Игорем Николаевым. Артистка также продемонстрировала несколько нарядов от брючных костюмов до платьев.

А 25 августа она уже вернулась в Москву. Валерия была замечена на съемках концерта, в котором также приняла участие Инна Маликова. Артистка облачилась в белое мини-платье свободного кроя с люрексом и пайетками. Образ дополнили серебристые босоножки. Певица была рада увидеться с коллегой, которая предстала в белом брючном костюме. Они обнялись, обменялись комплиментами и пообщались.

Поклонники восхитились тем, как 53-летняя Валерия выглядит после отпуска. Многие одарили ее комплиментами. «Какая невероятно красивая», «Какая вы классная!», «Очень нежный образ», «Такая стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Прекрасный образ, на мой взгляд, один из лучших, который очень хорошо вписывается в природную стилистику Валерии. Стиль, заложенный в ее лице, — наивная романтика, поэтому легкое белое платьице с икринками серебряных блесток создают воздушность, непосредственность. Это то, что ей великолепно подходит. И я бы не стала ни убирать, ни добавлять этому образу абсолютно ничего. Я рада, что из многочисленных вариантов платьев в стиле Чикаго 20-х годов был выбран именно этот вариант», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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