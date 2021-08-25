Валерия в кроп-топе и юбке-футляре с воланами спела дуэтом с Николаевым на «Новой волне»

Валерия в свои 53 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Исполнительница хита «Часики» продолжает строить карьеру. Она снимает клипы и записывает новые хит. Этим летом певица отдохнула с семьей. Она путешествовала не только с мужем Иосифом Пригожиным, но и с сыном Арсением Шульгиным, невесткой Лианой и внучкой Селин. При этом артистка приехала в Сочи и успела на «Новую волну».

Накануне Валерия приняла участие в концерте, который был посвящен премьерам. Она выступила три раза, презентовав новые песни. При этом артистка сделала ставку на наряды в белых тонах. Для дуэта с Игорем Николаевым она выбрала молочный топ и юбку-футляр с рюшами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и сделал акцент на талии. Белоснежные лодочки дополнили ее аутфит.

Поклонники стали обсуждать образ исполнительницы. Одним он показался слишком простым, а другие отметили, что Валерия словно помолодела, надев этот комплект. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Можно охарактеризовать образ Валерии как тематический. Воланы как интерпретация фестиваля „Новая волна“. Белоснежный наряд подчеркивает стройность фигуры певицы и „играет“ в свете софитов. Аксессуары подобраны со вкусом. Для сцены-то, что нужно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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