Бородина поддержала тренд на жокейские сапоги, которые Рогов назвал в числе главных трендов осени

Александр Рогов ранее озвучил три вида обуви, которую будут носить в этом сезоне.

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live рассказал о трендах этой осени, назвав три вида сапог, которые будут носить модницы.

В их числе оказались вечные казаки, которые с новой силой становятся популярными. Кроме того, в тренде цветные ботфорты на шпильке и с узким мысом. И из новинок – жокейские сапоги, которые выглядят весьма сдержанно. Эти сапоги имеют круглый мыс и невысокий деликатный каблук. Их голенище обычно доходит до колена и имеет прямую форму.

Рогов заметил, что эти сапоги носят и с юбками, и с брюками. Причем брюки заправляют внутрь обуви. Александр признался, что ему эта манера не очень нравится, но отрицать того, что люди именно так хотят наряжаться, он не может тоже.

Ксения Бородина поддержала тренд на жокейские сапоги, примерив их с юбкой длины мини и топом с подтяжками. Телеведущая выбрала монохромный черный лук, как и Эвелина Хромченко в первом выпуске «Модного приговора» после каникул.

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