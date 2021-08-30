Стильный монохром: Бородина в мини-шортах и сапогах на тракторной подошве предстала с дочками

Ксения Бородина не скрывает, что в этом году ее жизнь изменилась. Она не рассказывала о проблемах в семье, но оказалось, что с мужем Курбаном Омаровым у нее давно не все гладко. Более того, они развелись этим летом. Примечательно, что ведущая «Дома-2» предпочла не грустить. Она теперь регулярно выходит в свет и веселится с подругами. Также брюнетка непостоянно меняет образы.

Недавно Бородина съездила на Алтай, где повеселилась с подругами. Она даже встретила Ксению Собчак, с которой вспомнила начало карьеры. Теперь телеведущая снова ездит на работу. 30 августа она похвасталась своим новым образом. Ксения облачилась в высокие сапоги на тракторной подошве, которые сочетала с мини-шортами и футболке с декоративными подвязками.

Сначала Бородина отметилась на работе. Она пообщалась с участниками телестройки. А вот потом отвезла детей на праздник. Маруся была одета в черной гамме, как мама, а вот Теона предстала в футболке и пышной белой юбке.

«Идут на день рождения! Кто спал в машине? Тея, поправь футболку», —попросила телеведущая. «А почему вы все в черном, а я в белом?» — спросила младшая дочка. «Не знаю. Я вообще сегодня черное на черном», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие одарили ее комплиментами. „Ксюша, стильная и красивая“, Кому развод пошел на пользу», «Какая конфетка», «Выглядите бесподобно», «Когда мама на стиле», «Тея следит за стилем, молодец», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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