«Наркоманы, обкурки и рэперы»: Ксения Собчак ищет нового мужа для Насти Ивлеевой

Телеведущая Ксения Собчак решила стать свахой для Насти Ивлеевой. Жена режиссера Константина Богомолова померилась силами с Розой Сябитовой.

Кто сказал, что только ведущие программы «Давай поженимся» могут найти достойного жениха для завидных невест. Экс-избранница Максима Виторгана решила доказать, что сможет подобрать нового мужа для телеведущей Насти Ивлеевой.

Чтобы понять, кто нужен экс-возлюбленной Элджея, Собчак обратилась за помощью к менеджерам Ивлеевой.

«Послушай, Лиз, я влюбилась в Сашу Горчилина. Мне кажется, это серьезно. Он такой худой, талантливый, нервный. Ушел со съемки, даже не попрощался. Меня такое цепляет. А то у меня были наркоманы, обкурки и рэперы. Я девушка свободная. Кто из мужчин имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой?» — спросила Собчак в образе Ивлеевой у бренд-менеджера.

Помощница Насти растерялась, но все же назвала возможного претендента на роль нового мужа Ивлеевой:

«Насть, мне настолько сложно оценить, кто из русских мужчин может с тобой энергетически сравниться. Ты органично бы смотрелась в каком-нибудь кинодуэте с Дмитрием Нагиевым. Хотя вы снимались уже с ним в рекламе. Вы совпадаете по энергетике и харизме».

Напомним, недавно Настя Ивлеева назвала причину расставания с Элджеем.

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