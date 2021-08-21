Ивлеева впервые назвала причину расставания с Элджеем

Настя Ивлеева дала большое интервью журналу Tatler, в котором впервые официально подтвердила свое расставание с рэпером Элджеем. По словам инстадивы, первые несколько лет они были без ума друг от друга. Однако потом их отношения стали дружескими.

«Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю», — отметила Настя.

Настя считает, что их любовь и страсть негативно повлияли на творческую деятельность. И если Ивлеевой было легче справиться с возникшим стопором, то ее мужу – сложнее.

«Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу».

На некоторое время Настя и Элджей решили разъехаться. Изначально молодые люди хотели проверить свои отношения на расстоянии, однако перемены сказались не в пользу их брака.

«Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: «Давай, чао-какао!». Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать», — призналась блогерша.

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