«Как из гроба вылезаешь»: Собчак только ползком смогла выбраться из машины Ивлеевой

30 августа Ксения Собчак выпустила в YouTube ролик, в котором она и ее коллега по ТВ и блогерству Настя Ивлеева «поменялись жизнями». Каждая прожила день в делах и заботах второй барышни, время от времени попадая в забавные ситуации.

Видео началось с того, что Ивлеева проснулась в шикарной спальне Собчак и была шокирована неожиданной обстановкой. А Ксении пришлось начать день с поездки в автомобиле Анастасии — Lamborghini Aventador за 20 миллионов рублей. Как 39-летняя телеведущая садилась в заниженный спорткар, зрителям не показали. Зато выбиралась из него звезда очень эпично — высоко задирая ноги и практически выползая.

«Это адова табуретка… Это конкретно как из гроба вылезаешь… Как будто встаешь с горшка для карликов. Спасибо, Настюшка», — прокомментировала Собчак в процессе выхода из салона.

Добавим, что шутка про гроб для Ксении уже культовая. В своем YouTube-шоу она как-то натурально легла в гроб, и, конечно же, все помнят ее свадебную поездку в катафалке. У телеведущей и ванна дома в форме черного ящика, так что, каково это вылезать из гроба, Собчак знает не понаслышке.

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