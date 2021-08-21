«Встал на колени у кровати, слышу щелчок»: как Элджей позвал Ивлееву замуж

Настя Ивлеева и Элджей познакомились в 2018 году. Спустя некоторое время молодые люди решили узаконить свои отношения. Шикарной свадьбы и гостей не было. Блогер рассказала, что они просто гуляли по Москве и решили зайти в ЗАГС.

Однако предложение Элджей сделал Насте заранее. Дело было в Новосибирске, в родном городе рэпера, в Международный женский день.

«Я сидела в номере гостиницы «Домина» с Юлей Коваль. Наступило двенадцать. Мы чокнулись с ней бокалами, и я, как любая девочка, ждала шариков с цветами. Не дождалась, пошла спать. С головой укрылась одеялом. Вдруг слышу, как он топает в сторону гостиной и обратно. Встает на колени у кровати. Слышу щелчок. Стягиваю одеяло с одного глаза – и вижу кольцо. Я, конечно, разревелась», — призналась Ивлеева.

Кстати, Ивлеева взяла фамилию мужа и стал по паспорту Узенюк. Хотя, по ее словам, Элджей совершенно на этом не настаивал, но Насте захотелось сделать ему приятно.

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