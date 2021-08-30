«Комбинезончики прелесть»: Анастасия Костенко подготовила дочерей к осени

В одной из последних публикаций личного микроблога жены футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасии Костенко — появилась запись, в которой знаменитость показала дочерей в одинаковых комбинезонах на осень.

Отметим, что и сама Анастасия утеплилась к новому сезону. Костенко нарядила Милану и Еву в коричневые комбинезоны на молнии. А себе подобрала ярко-желтый свитшот и темные джинсы-скинни. Малышкам возлюбленная Тарасова надела белоснежные кроссовки, а себе — золотистые с черными вставками кеды.

Мама и дочери позировали среди желтеющих деревьев и увядающих цветов в саду своего загородного дома. Фанаты Костенко отметили, что ее девочки растут настоящими моделями.

«Как вы прекрасны», «Маленькие мамины красотки», «Как же девочки между собой похожи», «По-осеннему так», «Будущие модели», «Милана — картинка, прям модель, а Ева — ангелочек», «Дети куколки, как и мама», «Ну какие же они милашки, как куколки нарисованные», — написали восхищенные поклонники семьи Костенко и Тарасова.

Напомним, ранее Анастасия Костенко скрыла округлившийся животик под жакетом актуального оттенка. Знаменитость скомбинировала пиджак с велосипедками.

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