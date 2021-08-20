«Осталось не так много»: беременная Костенко подчеркнула новую фигуру облегающим платьем Balenciaga

Модель Анастасия Костенко готовится подарить мужу, футболисту Дмитрию Тарасову сына. Девушка уже на пятом месяце беременности и не перестает отсчитывать срок долгожданной встречи с наследником. Мамой она станет уже в третий раз.

Жена футболиста в последнее время мало активничает – сил на это не остается. Но накануне собралась в большой поход к косметологу. Она нарядилась в облегающее платье Balenciaga, которое подчеркнуло ее новую фигуру, и сообщила:

«Осталось не так много, и – о, да!», — не устает считать беременная девушка. – «Энергия появилась».

Красотка призналась, что наконец-то у нее даже появилось желание наряжаться – она надела подарки мужа и отправилась к косметологу впервые за полгода.

Напомним, что у Анастасии Костенко есть две дочки-погодки Милана и Ева. Сынок, судя по рассекреченному ранее имени, будет назван Артуром – так хотела будущая мама.

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