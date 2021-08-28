«Пиджак цвета Фукорцина»: беременная Костенко скрыла округлившийся животик жакетом модного оттенка

В семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова грядет большое радостное событие. Красавица-модель готовится подарить мужу-футболисту сына. Это будет третий совместный ребенок в их семье – старшим девочкам-погодкам Милане и Еве уже три и два годика соответственно.

В микроблоге Костенко старается быть откровенна со своими подписчиками, который у нее уже почти полтора миллиона. Девушка рассказывает о воспитании деток-погодок, отношении с мужем, показывает быт, развлечения и наряды. На этот раз беременная модель нарядилась в оверсайз-жакет яркого цвета и позировала на камеру, демонстрируя свои длинные стройные ноги.

«Пиджак цвета Фукорцина», — пошутила девушка.

Однако, в этой шутке оказалась и доля правды. Теперь ближайшие дли этот ярко-розовый раствор ей придется видеть ежедневно – старшая доченька заболела ветрянкой.

Кстати, стилисты называют оттенок жакета Костенко цветом «взбесившаяся Барби». Это остромодный цвет сезона, и девушка поспешила включить его в свой гардероб.

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