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«Пиджак цвета Фукорцина»: беременная Костенко скрыла округлившийся животик жакетом модного оттенка

Модель Анастасия Костенко предпочла мини, чтобы показать свои длинные стройные ноги.

«Пиджак цвета Фукорцина»: беременная Костенко скрыла округлившийся животик жакетом модного оттенка
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

В семье Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова грядет большое радостное событие. Красавица-модель готовится подарить мужу-футболисту сына. Это будет третий совместный ребенок в их семье – старшим девочкам-погодкам Милане и Еве уже три и два годика соответственно.

В микроблоге Костенко старается быть откровенна со своими подписчиками, который у нее уже почти полтора миллиона. Девушка рассказывает о воспитании деток-погодок, отношении с мужем, показывает быт, развлечения и наряды. На этот раз беременная модель нарядилась в оверсайз-жакет яркого цвета и позировала на камеру, демонстрируя свои длинные стройные ноги.

«Пиджак цвета Фукорцина», — пошутила девушка.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Однако, в этой шутке оказалась и доля правды. Теперь ближайшие дли этот ярко-розовый раствор ей придется видеть ежедневно – старшая доченька заболела ветрянкой.

Кстати, стилисты называют оттенок жакета Костенко цветом «взбесившаяся Барби». Это остромодный цвет сезона, и девушка поспешила включить его в свой гардероб.

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